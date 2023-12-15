Макрон заявил о готовности к возобновлению диалога с Путиным

Президент Франции отметил, что его телефонный номер не изменился

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

"Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата, - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. - Мой телефонный номер не изменился".

Французский лидер подчеркнул, что диалог двух лидеров продолжался в течение некоторого времени после начала конфликта на Украина в феврале 2022 года.

В четверг в ходе прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к возобновлению диалога с Макроном, однако это французская сторона прекратила общение.