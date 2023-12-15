Эксперт считает, что прекращение огня на юге Ливана зависит от развязки конфликта в Газе

"Хезболлах" не допустит поражения ХАМАС в анклаве и может расширить масштабы конфронтации с Израилем на юге Ливана, заявил ливанский генерал Наджи Маляиб

БЕЙРУТ, 15 декабря. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" не допустит поражения радикального движения ХАМАС в секторе Газа и может в любой момент расширить масштабы конфронтации с Израилем на юге Ливана. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ливанский генерал Наджи Маляиб, который считается ведущим экспертом по военно-стратегическим вопросам на Ближнем Востоке.

"Попытки США и Франции восстановить режим прекращения огня на юге Ливана вне зависимости от развития ситуации на фронте в Газе не будут иметь успеха, - подчеркнул он. - "Хезболлах" вернется к соблюдению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, положившей конец конфликту в 2006 году, только при условии прекращения израильской агрессии в палестинском анклаве".

По словам эксперта, все зависит от развязки конфликта в Газе. "Пока руководство шиитской партии, которую связывают тесные отношения с Ираном, уверено, что палестинские силы сопротивления все еще обладают достаточным потенциалом для отражения израильских атак, несмотря на интенсивные авианалеты и сильные разрушения, - заявил он. - От самого ХАМАС также не поступало обращений к египетским и катарским посредникам по поводу нового перемирия".

Генерал указал, что в рамках дипломатических усилий со стороны внешних игроков старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах между Ливаном и Израилем, выразил готовность добиться урегулирования остающихся пограничных проблем между двумя соседями.

"Хокстин уведомил ливанское правительство, что все или почти все его претензии к израильской стороне будут учтены, в том числе касающиеся отвода израильских войск из северной части селения Гаджар, - подчеркнул Маляиб. - Однако в Бейруте не спешат давать согласие на возобновление непрямых контактов с Израилем в условиях войны в регионе".

Визит Колонна

Маляиб напомнил, что Ливан добивается исправления линии прохождения сухопутной границы в 13 точках и возвращения под свой суверенитет оккупированных высот Шебаа и Кфар-Шуба. Он сообщил, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая в пятницу прибудет с визитом в Бейрут, будет также обсуждать с ливанским правительством пути деэскалации обстановки в Южном Ливане и прекращение атак шиитских формирований на Израиль.

"Кроме того, шеф дипломатии Парижа поторопит ливанских политиков с избранием президента республики, пост которого остается вакантным с 31 октября 2022 года", - сказал генерал. По его словам, заключение каких-либо соглашений, касающихся пограничных вопросов, невозможно в условиях отсутствия главы государства и формирования в Ливане полномочного правительства, опирающегося на поддержку парламента.