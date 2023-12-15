Премьер Италии назвала результаты саммита ЕС "светло-темными"

Джорджа Мелони удовлетворена проектом бюджета, в который был включен пункт о миграции, предполагающий выделение почти €10 млрд

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС прошел в "черно-белых" тонах, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Результаты саммита - светло-темные. Мы очень удовлетворены результатами по расширению ЕС. Многие думали, что соглашения по расширению, особенно начала переговоров с Украиной, будет сложно достичь на этой встрече", - сказала она журналистам по завершении саммита.

"Но мы не смогли прийти к решению по пересмотру многолетнего бюджета. Даже если решение есть, я сохраняю оптимизм, что на следующей встрече нам это удастся", - продолжила она. Мелони удовлетворена проектом бюджета, в который был включен пункт о миграции, предполагающий выделение почти €10 млрд. Мелони также считает, что возможно соглашение по пакту стабильности, который в нынешнем виде Италия не принимает, потому что "не сможет выполнить".

Премьер Италии признала также, что могли возникнуть разногласия по ближневосточному кризису в случае внесения изменений в заключения, которые были приняты по результатам прошлого саммита.