Кабмин Израиля решил временно открыть КПП "Керем-Шалом" для гуманитарной помощи в Газу

Таким способом в сектор Газа будет доставляться только помощь из Египта

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Израиля одобрило временную разгрузку грузовиков с гуманитарной помощью из Египта на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" со стороны сектора Газа вместо возвращения на КПП "Рафах" на египетской границе. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Сегодня кабинет министров временно одобрил разгрузку грузовиков на стороне сектора Газа на КПП "Керем-Шалом" вместо возвращения их в Рафах. Таким способом в сектор Газа будет доставляться только гуманитарная помощь из Египта", - говорится в сообщении.