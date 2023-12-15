Саммит ЕС вновь не смог согласовать призыв к миру между Израилем и Палестиной

В распространенном на 10 страницах итоговом заявлении саммита раздел по Ближнему Востоку занял одну строчку: "Европейский совет провел глубокую стратегическую дискуссию по Ближнему Востоку"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза не смогли согласовать заявление по конфликту между Израилем и Палестиной после второго дня саммита сообщества.

В распространенном в Брюсселе на 10 страницах итоговом заявлении саммита раздел по Ближнему Востоку занял одну строчку: "Европейский совет провел глубокую стратегическую дискуссию по Ближнему Востоку".

За более чем два месяц конфликта, несмотря на призывы многих стран ЕС, 27 государств сообщества так и не смогли согласовать общую позицию, которая бы призывала к прекращению огня в Газе.

Премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил перед началом второго пленарного заседания саммита, что если европейцы "хотят играть роль в урегулировании этого конфликта, <...> необходимо достичь единой позиции".