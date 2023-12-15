Мелони считает, что нужно помочь Киеву так, чтобы не отвернуть от него граждан ЕС

Премьер Италии сообщила, что по выделению ресурсов Украине у Евросоюза есть "планы Б"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что пересмотр бюджета Евросоюза только в пользу Украины не пойдет на пользу стране и отдалит европейское общественное мнение от Киева. Как она сообщила журналистам, по выделению ресурсов Украине у ЕС есть "планы Б".

"В случае ресурсов [для Украины] есть планы Б, мы говорили об этом на полях, но, надеюсь, они не понадобятся. Но считаю, что нельзя менять бюджет только ради ресурсов для Украины. Эта война отразилась на наших обществах. И если мы не сможем найти адекватный ответ этим последствиям, общественное мнение не поддержит Украину", - сказала Мелони по завершении работы саммита, указав, что она выступает за "пакетное решение", учитывающее интересы всех.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил журналистам, что саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, однако страны-члены вернутся к этой теме в январе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу, которую на этом этапе заблокировала Венгрия.

Мелони проводила на полях двухдневного саммита встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Некоторые наблюдатели увидели в этом посредническую роль Италии для достижения договоренности. Однако Мелони опровергла, что на саммите действует "логика достижения решений на основе взаимного обмена уступками".