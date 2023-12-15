Экс-президента Сьерра-Леоне обязали выплатить штраф в $15 млн по делу о коррупции

Эрнест Бэй Кором должен выплатить его в течение 30 дней

НАЙРОБИ, 15 декабря. /ТАСС/. Суд Сьерра-Леоне обязал экс-президента Эрнеста Бэя Корому, подозреваемого в попытке организовать госпереворот, выплатить штраф в $15 млн по делу о коррупции. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как отмечается, апелляционный суд Фритауна отклонил доводы защиты бывшего президента, находившегося у власти с 2007 по 2018 год, и постановил выплатить штраф в течение 30 дней. При этом обвиняемый намерен обжаловать решение суда, заявил агентству его адвокат Джозеф Фицджеральд Камара.

Бывший президент Сьерра-Леоне входит в круг подозреваемых в организации неудавшейся попытки государственного переворота. По словам генерального инспектора полиции Сьерра-Леоне Уильяма Файя Селлу, допросы экс-главы государства будут продолжаться до вынесения решения о его причастности к событиям 26 ноября, когда вооруженная группа лиц напала на казармы и тюрьму в городе Фритаун.

7 декабря полиция Сьерра-Леоне вызвала бывшего президента на допрос в рамках расследования неудавшейся попытки госпереворота. Власти западноафриканской страны ввели ряд ограничений в отношении Коромы, в том числе ограничили его передвижение и круг общения. Ранее сообщалось о задержании Амаду Койты, который работал в охране бывшего президента, а также двоих его предполагаемых сообщников.

26 ноября президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа в стране после нападения на арсенал казарм в городе Фритаун. Также поступала информация о стрельбе на улицах столицы и о нападении на центральную тюрьму, в результате которого, по данным агентства Reuters, сбежали около 1 890 заключенных. Впоследствии министр информации Сьерра-Леоне Чернор Маджу Ба назвал это неудавшейся попыткой государственного переворота.