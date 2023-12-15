Правительство Швейцарии одобрило проект мандата на ведение переговоров с ЕС

Переговоры начнутся, когда мандат будет окончательно утвержден после консультаций с парламентом и кантонами

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил проект мандата на ведение переговоров с Евросоюзом о сближении. Об этом сообщается на сайте правительства.

"На своем заседании 15 декабря 2023 года Федеральный совет одобрил проект мандата на ведение переговоров с ЕС. Мандат содержит руководящие принципы ведения переговоров. Переговоры начнутся, когда мандат будет окончательно утвержден после консультаций с парламентом и кантонами", - говорится на сайте.

"Я рада видеть успешное завершение предварительных переговоров после 18 месяцев интенсивного обмена мнениями. Это знаменует собой значительный шаг к новому этапу в двусторонних отношениях между ЕС и Швейцарией. Я уверена, что мы будем развивать этот конструктивный импульс", - приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сайте ЕК.

Как следует из информации на сайте швейцарского правительства, заявленная цель переговоров состоит в том, чтобы позволить Швейцарии лучше сотрудничать с ЕС во многих областях, включая европейский внутренний рынок, транспорт, электроэнергетику, программы ЕС.