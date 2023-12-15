Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле Иерусалима ракетами

Указывается, что обстрел произведен "в ответ на убийства мирного населения"

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - выступило с утверждением, что обстреляло ракетами Иерусалим. Об этом говорится в Telegram-канале радикальной организации.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" осуществили ракетный залп по Иерусалиму", - утверждается в сообщении. Указывается, что обстрел произведен "в ответ на убийства [израильским] режимом мирного населения".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.