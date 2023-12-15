Reuters: Бербок заявила, что Израиль должен лучше защищать мирных жителей в Газе

Министр иностранных дел ФРГ добавила, что Германия призвала все арабские страны связаться с ХАМАС и заставить его сложить оружие

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Израилю следует лучше защищать мирных жителей в секторе Газа, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, Бербок призвала Израиль адаптировать свою военную стратегию, чтобы лучше защитить гражданское население в секторе Газа. "Гуманитарным страданиям в секторе Газа необходимо наконец положить конец", - приводит агентство ее слова.

Бербок добавила, что Германия призвала все арабские страны связаться с радикальным движением ХАМАС и заставить его сложить оружие, а также использовать свои возможности по переговорам, чтобы помочь освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.