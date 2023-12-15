В комитетах по голосованию на выборах президента Египта не получали жалоб

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Жалобы на организацию и проведение волеизъявления не поступали в комитеты по голосованию на выборах президента Египта, которые проходили на территории страны с 10 по 12 декабря. Об этом сообщила египетская Национальная избирательная комиссия.

"Комитеты на республиканском уровне не получали никаких жалоб от кандидатов в президенты или их доверенных лиц по вопросам, связанным с процессом голосования", - говорится в заявлении избиркома, которое процитировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Национальная избирательная комиссия подтвердила, что официальные результаты выборов главы египетского государства будут объявлены 18 декабря. Избирком уточнил, что пресс-конференция по данному поводу начнется в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

