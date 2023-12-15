Посол США в КНР: Вашингтон не будет влиять на выборы главы администрации Тайваня

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Вашингтон не намерен пытаться повлиять на итоги выборов главы администрации Тайваня, намеченных на январь. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, выступая на организованном Институтом Брукингса семинаре, посвященном американо-китайским отношениям.

"По мере того как мы ожидаем выборов на Тайване 13 января, мы в полной мере рассчитываем и надеемся, что эти выборы будут свободны от запугивания, принуждения и вмешательства с какой-либо стороны. США не вовлечены и не будут вовлечены в эти выборы", - сказал он.