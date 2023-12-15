ХАМАС заявило об атаке на командный пункт израильской армии в центре Газы

Радикалы сообщили, что атака была проведена с помощью ракетного комплекса малой дальности и с использованием крупнокалиберных минометов

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило о проведенной атаке на командный пункт израильской армии, расположенный в центральной части сектора Газа.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" нанесли удар по командному пункту противника близ населенного пункта Джухр-эд-Дик в центральной части сектора Газа", - утверждает радикальная организация в своем Telegram-канале. Радикалы также сообщили, что атака была проведена с помощью ракетного комплекса малой дальности и с использованием крупнокалиберных минометов.

О последствиях атаки сведений не приводится.