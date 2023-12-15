Премьер Греции заявил, что отсутствие Орбана не изменило порядок принятия решений в ЕС

Венгрия не наложила вето, сказал Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Отсутствие премьера Венгрии Виктора Орбана на голосовании по началу переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией не изменило порядок принятия решений в ЕС. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Его высказывания транслировал телеканал ERT-news.

"Все решения в Европейском совете принимаются единогласно. И вчерашнее решение было принято единогласно, потому что, когда странам-членам нужно было высказывать свою позицию, Венгрия не наложила вето", - сказал Мицотакис.

"Я говорю совершенно ясно, что в способе принятия решений на уровне Европейского совета не произошло никаких изменений. Вы знаете, что в Европейском совете решения принимаются единогласно. Есть и другие решения на уровне совета, которые принимаются другими способами, расширенным большинством", - сказал он. "Но на данный момент, если вы спросите меня и мою оценку обозримого будущего, я не вижу изменений в том, как принимаются решения в Европейском совете, - добавил Мицотакис. - Единогласие по-прежнему будет правилом. Более того, именно по этой причине нам не удалось договориться о пересмотре многолетней бюджетной программы".

В четверг страны Евросоюза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. Когда Совет ЕС принимал решение по Украине, Орбан покинул зал заседания, хотя официально не использовал свое право вето. Сам он распространил в соцсетях сообщение, в котором назвал решение о начале переговоров с Украиной плохим и подчеркнул, что "не хочет в нем участвовать".

В то же время ЕС не смог договориться о пакете помощи Украине в размере €50 млрд и о пересмотре общего бюджета ЕС из-за возражений Венгрии. Лидеры ЕС вернутся к обсуждению в январе.