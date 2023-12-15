Чехия подтвердила, что гражданина Индии Гупту задержали по просьбе США

В Министерстве юстиции также сообщили, что Муниципальная прокуратура Праги провела предварительное расследование, а затем подала ходатайство о признании экстрадиции допустимой

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Гражданин Индии Никхил Гупта, обвиняемый в подготовке убийства сикхского лидера, был задержан в Чехии по запросу Соединенных Штатов. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на Министерство юстиции Чехии.

Отвечая на запрос телеканала, министерство указало, что экстрадиция была запрошена в связи с предполагаемым сговором, направленным на совершение заказного убийства. "Министерство юстиции Чешской Республики может подтвердить, что господин Никхил Гупта был задержан и впоследствии взят под стражу в Чешской Республике по запросу компетентного органа США, который затем направил запрос об экстрадиции господина Гупты в США в августе 2023 года. Экстрадиция господина Гупты запрошена в связи с преступным сговором с целью совершения убийства по найму", - приводит NDTV заявление чешского ведомства.

В министерстве также сообщили, что Муниципальная прокуратура Праги провела предварительное расследование, а затем подала ходатайство о признании экстрадиции допустимой. "По этому ходатайству Муниципальный суд Праги постановил, что экстрадиция господина Гупты в США допустима. Однако решение Муниципального суда Праги еще не вступило в законную силу", - указали в Минюсте.

Ранее родственники Гупты, экстрадиции которого из Чехии добивается Вашингтон, пожаловались в Верховный суд Индии на многочисленные нарушения его прав. По их словам, власти Чехии не уведомили индийских дипломатов о задержании Гупты вовремя, а назначенный чешский госзащитник предложил ему согласиться на экстрадицию в США. Кроме того, в первые полторы недели содержания под стражей Гупту, убежденного индуса и вегетарианца, якобы пытались кормить свининой и говядиной, несмотря на просьбы предоставить вегетарианскую еду.

52-летнего Гупту обвиняют в попытке нанять киллера, который оказался федеральным агентом США под прикрытием. Гупта был задержан в Чехии 30 июня. Как сообщала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. Нью-Дели выразил тогда обеспокоенность этими сообщениями.