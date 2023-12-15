Полномочия командующего ВС Ливана продлили на год из-за военной эскалации

Однопалатный парламент страны также продлил полномочия руководителей других силовых структур, которые должны были выйти в отставку в 2024 году

БЕЙРУТ, 15 декабря. /ТАСС/. Командующий ливанской армией Джозеф Аун останется на своем посту еще на год по причине военной эскалации на границе с Израилем. Такое решение принял однопалатный парламент Ливана, который также продлил полномочия руководителей других силовых структур, которые должны были выйти в отставку в 2024 году.

Спикер Палаты депутатов Набих Берри в социальной сети X (ранее Twitter) приветствовал принятие законопроекта, продлевающего срок полномочий командующего армией, которому 10 января исполнится 60 лет. "Все ливанцы без исключения сейчас сплотились вокруг вооруженных сил, и у нас [депутатов] не было другого решения, кроме продления полномочий генерала Ауна, учитывая ситуацию на юге страны", - отметил он.

В свою очередь депутат Фейсал Караме заявил журналистам в парламентском дворце, что такой шаг призван укрепить стабильность и безопасность. "Мы согласились на отсрочку выхода в отставку силовиков, чтобы не допустить опасного вакуума на командных должностях", - сказал он.

Лидер партии Катаиб Сами Жмайель осудил позицию исполняющего обязанности министра обороны республики Мориса Слима, который ранее не поддержал продления на посту командующего армии. "Вмешательство депутатов было востребовано, - подчеркнул он. - Нельзя было допустить ослабления военной структуры в такой серьезный для страны момент".

Против продления полномочий генерала Джозефа Ауна выступил христианский блок "Сильный Ливан", который возглавляет лидер Свободного патриотического движения (СПД) Джебран Басиль - политический союзник шиитской партии "Хезболлах". Газета Al Nahar связала демарш главы СПД с тем, что нынешний командующий ливанской армией рассматривается как один из возможных кандидатов на пост президента республики. Басиль расценил решение парламента "как грубое нарушение конституции".