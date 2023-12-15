Шольц заявил об отсутствии у Венгрии "особых возражений" против помощи Украине

Канцлер Германии отметил "очень сильный сигнал единства со стороны Евросоюза" президенту России Владимиру Путину в вопросе поддержки Украины

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Венгрия не имеет "особых возражений" против дополнительной помощи Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, чьи слова приводит агентство DPA.

По его информации, немецкий лидер отметил "очень сильный сигнал единства со стороны Евросоюза" президенту России Владимиру Путину в вопросе поддержки Украины. Он считает, что "ни у кого в Кремле нет иллюзий", что будет резолюция, которая обеспечит необходимые финансовые ресурсы для Украины, сообщает агентство. 26 стран ЕС уже согласились, а "27-я (Венгрия - прим. ТАСС) на самом деле не имеет особых возражений", - приводит DPA слова Шольца.

Ранее сообщалось, что Евросоюз проведет экстренный саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу помощи Украине до 2027 года объемом в €50 млрд. Тем временем Брюссель будет работать над альтернативными вариантами помощи Украине на случай, если Будапешт не согласится снять вето на предстоящем саммите. "26 стран поддержали [программу помощи Украине], но 26 - недостаточно для принятия решения, поэтому у нас будет специальный саммит в составе 27 стран, чтоб согласовать это предложение", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.