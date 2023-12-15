Глава МИД Польши обсудил с Сийярто Украину

В ведомстве отметили, что министры также обсудили перспективы Вишеградской группы и вопросы миграции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по телефону обсудил Украину со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщается на странице польского МИД в социальной сети X (ранее Twitter).

"Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поговорил по телефону со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Разговор был посвящен вопросам, связанным с Украиной, перспективам Вишеградской группы, а также вопросам миграции", - говорится в сообщении.