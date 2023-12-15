Херш заявил, что Израиль "зол" на Байдена и считает его поддержку недостаточной

Журналист также отметил, что израильское правительство недовольно тем, что Вашингтон критикует расширение израильских поселений и всплеск насилия на Западном берегу реки Иордан

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Израиль зол на президента США Джо Байдена и считает, что Вашингтон должен в том числе поддерживать действия еврейского государства на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Американский чиновник сказал мне, что стоящие во главе израильского правительства злы на Байдена и считают, что он должен был сказать [Израилю], что [США] с ним во всем", - пишет Херш. Он поясняет, что еврейское государство недовольно тем, что Вашингтон критикует расширение израильских поселений и всплеск насилия на Западном берегу реки Иордан.

"Большая проблема в отношениях администрации Байдена и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - это не война с ХАМАС, а конфликт правительства Нетаньяху с палестинской администрацией <...>. В Вашингтоне вызывает тревогу постоянно растущее насилие [на Западном берегу реки Иордан] в отношении палестинского населения со стороны израильских поселенцев, которых открыто поддерживают Армия обороны Израиля и экстремисты, преобладающие в политическом секторе страны", - заявил журналист.

Источник в американской администрации также сообщил ему, что "главный вопрос, которым задаются сейчас американские аналитики в сфере разведки", заключается в том, "начнется ли на Ближнем Востоке региональная война, если правительство Нетаньяху продолжит игнорировать нарастающий кризис на Западном берегу".