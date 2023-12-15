Вице-спикер парламента Словакии оценил объективность Путина

Любош Блаха заявил, что российский лидер сказал правду, назвав премьер-министров Словакии Роберта Фицо и Венгрии Виктора Орбана политиками, защищающими интересы своих государств

БРАТИСЛАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха заявил, что президент России Владимир Путин сказал правду, назвав премьер-министров Словакии Роберта Фицо и Венгрии Виктора Орбана политиками, защищающими интересы своих государств.

"Либеральные СМИ бьются [головой] о землю, потому что президент РФ Владимир Путин заявил, что Роберт Фицо и Виктор Орбан защищают государственные интересы своих стран. Он сказал только правду, - написал Блаха в своем телеграм-канале. - Фицо и Орбан являются патриотами и оберегают свои народы. Это плохая новость для глобалистов и милитаристов, но хорошая новость для Словакии".

Путин заявил ранее, что Фицо и Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные", которые отстаивают интересы своих государств, и таких больше нет, так как остальные зависят от "старшего брата". Президент РФ, как напомнил вице-спикер, сравнил обоих глав правительств с "легендарным государственным деятелем" - президентом Франции Шарлем де Голлем.

Блаха также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо вернуться к идее де Голля о том, что Европа должна быть союзом всех ее народов, в которой будет соблюдаться принцип укрепления национального суверенитета и она не будет "лишь послушным пудельком США".