МИД Британии приветствовал решение Израиля открыть второй КПП для помощи Газе

Глава ведомства Дэвид Кэмерон отметил, что это позволит "доставлять людям в Газе больше помощи, позволяющей спасать жизни"

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон приветствовал решение израильского правительства временно открыть КПП "Керем-Шалом" для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Очень рад решению Израиля открыть "Керем-Шалом". Это то, на чем настаивали премьер-министр [Великобритании] Риши Сунак, я сам и наши партнеры, - написал руководитель Форин оффиса на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - Это исключительно важный шаг, который позволит доставлять людям в Газе больше помощи, позволяющей спасать жизни".

15 декабря канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что правительство одобрило временную разгрузку грузовиков с гуманитарной помощью из Египта на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" со стороны сектора Газа вместо возвращения на КПП "Рафах" на египетской границе.