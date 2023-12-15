Херш сообщил, что боевики ХАМАС массово сдаются в плен израильским военным

По данным американского журналиста, на прошлой неделе сдались 700 солдат ХАМАС, в том числе старший помощник лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Израиль удивлен активной сдачей в плен боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Сильнейшим удивлением стало число боевиков ХАМАС на юге [сектора Газа], которые решили сдаться израильским силам. Американский чиновник, у которого есть доступ к чувствительной информации, сообщил, что на прошлой неделе 700 солдат ХАМАС <...> предпочли сдаться вместо того, чтобы быть убитыми", - пишет Херш.

По словам собеседника журналиста, Израиль не ожидал такого и полагал, что "ХАМАС будет сражаться до конца". Среди сдавшихся боевиков в том числе старший помощник лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара, который считается одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. "Помощник Синвара, чье имя я не смог выяснить, отвечал за коммуникационные вопросы в ХАМАС", - указал Херш.