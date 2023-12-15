Парламент Молдавии утвердил стратегию безопасности, где Россия является главной угрозой

В стратегии отмечается, что Румыния будет выступать стратегическим партнером в области безопасности и обороны

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил предложенную президентом Майей Санду стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Как передает корреспондент ТАСС, документ был одобрен голосами депутатов Партии действия и солидарности, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов голосовал против.

"Агрессивная политика Российской Федерации имеет ярко выраженный региональный подтекст. Таким образом, ее враждебные действия превращают процесс ускоренного укрепления потенциала системы безопасности и обороны Республики Молдова в стратегический императив", - говорится во водной части документа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Санду безосновательной, отметив, что Россия всегда с большим уважением относилась к интересам Молдавии. Нынешнюю позицию Кишинева по отношению к Москве она назвала русофобской.

В стратегии отмечается, что Румыния будет выступать стратегическим партнером Молдавии в области безопасности и обороны. Республика будет укреплять сотрудничество в этой области с другими странами ЕС, а также Великобританией, США и Турцией. Кроме того, Молдавия намерена активизировать сотрудничество с НАТО.

Авторы документа отмечают, что Молдавии необходимы современные, хорошо оснащенные и подготовленные вооруженные силы, обладающие высокой совместимостью с армиями стран-партнеров. Для этого республика планирует в течение 10 лет увеличить военный бюджет до 1% валового внутреннего продукта (ВВП).

В этом году власти республики, в конституции которой прописан статус нейтралитета, увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составляет 0,55% ВВП. Поставки оружия и военной техники в республику также увеличили США, ЕС и НАТО. Милитаризация Молдавии вызывала обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.