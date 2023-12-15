Армия Израиля заявила, что ошибочно убила трех заложников во время боя в секторе Газа

ЦАХАЛ начал расследование

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что во время боя в секторе Газа военнослужащие по ошибке определили трех израильских заложников как угрозу, открыли по ним огонь и убили.

"Во время боя в Эш-Шуджаии ЦАХАЛ ошибочно определил трех израильских заложников как угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты", - говорится в заявлении.

"ЦАХАЛ незамедлительно начал расследование инцидента", - добавили в пресс-службе.

Военные сообщили, что после боя "в ходе обысков и проверок в районе, где произошел инцидент, [у них] возникло подозрение относительно личностей погибших". "Их тела были перевезены на территорию Израиля для экспертизы, которая подтвердила, что это трое израильских заложников", - продолжили в армейском ведомстве.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что "были опознаны заложники Йотам Хаим, похищенный 7 октября террористической организацией ХАМАС из кибуца Кфар-Аза, и Самер Талалка, похищенный 7 октября террористической организацией ХАМАС из кибуца Нир-Ам". "Извещена семья третьего заложника, которая просила не разглашать его имя", - добавили военные, отметив, что "представители ЦАХАЛа и полиции Израиля уведомили семьи" всех убитых.

В армии подчеркнули, что Эш-Шуджаия в секторе Газа - "зона активных боевых действий". "Из этого события были извлечены непосредственные уроки, которые были доведены до всех военнослужащих ЦАХАЛа на местах", - добавили военные.

В заявлении указывается, что "ЦАХАЛ глубоко сожалеет в связи с этим трагическим инцидентом и выражает семьям [убитых] искренние соболезнования". Израильские военные добавили, что их миссия состоит в том, чтобы "найти пропавших без вести и вернуть всех заложников домой".