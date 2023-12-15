В США ожидают более активного участия КНР в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Вашингтон выделил $100 млн на оказание гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. США хотели бы более активного участия Китая в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, выступая на организованном Институтом Брукингса семинаре, посвященном американо-китайским отношениям.

По словам Бернса, в период с 7 октября у него "были контакты с китайскими властями". "Разумеется, я не могу говорить за них. Но важно, чтобы они использовали свое влияние, а у них есть друзья на Ближнем Востоке, чтобы ограничить характер этого конфликта", - сказал он.

Посол США в КНР заявил, что Вашингтон выделил $100 млн на оказание гуманитарной помощи. "Китайский вклад никоим образом нельзя сравнить с нашим", - утверждал он, отметив, что "не критикует" Пекин, а лишь "говорит об очевидных" вещах.

"Думаю, Китай хочет получить большее влияние на Ближнем Востоке", - отметил Бернс, напомнив о посредничестве Пекина в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. "Мы сочли это позитивным шагом, но в кризис, подобный нынешнему, необходима настоящая работа, чтобы положить конец конфликту, и я считаю, что ответственность за это лежит на нас. Думаю, Китай не столь вовлечен в это на ежедневной основе", - заключил посол.