Премьер Словакии настаивает на исключении лидера "Ночных волков" в Европе из санкций ЕС

Роберт Фицо намерен обсудить этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивает на исключении лидера европейского филиала байкерского клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека из санкционного списка Евросоюза. Об этом глава правительства заявил журналистам после завершения саммита ЕС.

"Я сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что мы поднимем тему [исключения из санкционного списка сообщества] гражданина Словакии Гамбалека. Он единственный из граждан стран ЕС включен в санкционный список, - сказал Фицо. - Думаю, что есть другие люди, которые должны быть в списке, а не господин Гамбалек". Единственное, что можно ставить ему в вину, это увлечение ездой на мотоцикле, добавил глава правительства.

Премьер намерен поднять этот вопрос во время визита в Брюссель 19 декабря. Он обсудит его с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Фицо рассчитывает, что исключение этого гражданина Словакии из санкционного списка ЕС произойдет до завершения марта 2024 года.

Гамбалек попал под санкции ЕС в июле 2022 года за поддержку действий РФ на Украине.