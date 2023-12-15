СМИ: канцелярии премьера Польши не хватает денег на зарплаты сотрудникам

По информации газеты Gazeta Wyborcza, причины недостатка средств - плохое планирование бюджета администрацией премьера Матеуша Моравецкого, высокие выходные пособия в его правительстве и набор 100 новых сотрудников во время предвыборной кампании

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска не хватает денег на зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на главу канцелярии Яна Грабца.

Он заявил, что причины недостатка средств - плохое планирование бюджета администрацией премьера Матеуша Моравецкого, высокие выходные пособия в его правительстве и набор 100 новых сотрудников во время предвыборной кампании, сообщает газета.

В среду президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Туска и новый состав кабинета министров. 12 декабря депутаты Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Оно сменило кабинет министров Матеуша Моравецкого.