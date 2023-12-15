CNN: в США потеряли папку со сверхсекретными разведданными по России

По данным телеканала, в последний раз папку видели в Белом доме в заключительные дни пребывания там Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Папка со строго секретной информацией, касающейся России, исчезла из Белого дома под конец президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что спецслужбы настолько обеспокоены пропажей, что организовали специальный брифинг на эту тему для руководителей комитета по разведке Сената Конгресса США. В папке были необработанные данные, собранные США и их союзниками по НАТО, "о России и российских агентах, в том числе сведения об источниках и методах, исходя из которых правительство США сделало вывод о попытках президента РФ Владимира Путина помочь Трампу выиграть на выборах в 2016 году".

В последний раз папку видели в Белом доме в заключительные дни пребывания там Трампа. Обстоятельства ее исчезновения до сих пор не могут прояснить, найти ее также не удалось, указывает CNN.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора экс-президента Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.