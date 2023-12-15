Главы военных ведомств США и Британии заявили о необходимости мер из-за атак хуситов

Ллойд Остин и Грант Шэппс отметили, что атаки хуситов в Красном море представляют серьезную международную проблему

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шэппс в телефонном разговоре отметили, что атаки сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) в Красном море представляют серьезную международную проблему, для решения которой требуется принять меры. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Как он сообщил, Остин и Шэппс "обсудили сохраняющуюся угрозу для гражданских лиц и мирового судоходства, которую представляют незаконные нападения хуситов на суда". "Министры подчеркнули важность Красного моря как жизненно важной артерии для международной торговли. Они оба отметили, что масштабы и частота этих нападений представляют серьезную международную проблему, которая должна быть решена", - добавил Райдер.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул на регулярном брифинге для журналистов 12 декабря, что защиту судов в Красном море от атак хуситов нужно обеспечить за счет международного взаимодействия. Как уточнил Райдер, США проводят "тесные консультации с зарубежными союзниками и партнерами относительно создания морской оперативной группы". Ранее помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники обсуждают формирование военно-морской оперативной группы для охраны судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.