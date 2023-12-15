Военные Израиля убили неизвестного при попытке нападения с ножом у Наблуса

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что со стороны израильских военнослужащих потерь нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Израильские военные убили вооруженного ножом человека, который пытался напасть на них на посту у крупного палестинского города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад была пресечена попытка нападения с использованием холодного оружия на солдат, находившихся на армейском посту близ города Наблус", - говорится в сообщении. "Военнослужащие безуспешно пытались вступить в контакт [с нападавшим] и открыли огонь по террористу, который держал в руках нож и приближался к солдатам", - продолжила пресс-служба. "Террорист был ликвидирован", - указали военные.

"Потерь со стороны израильских военнослужащих нет", - добавили в армейском ведомстве.