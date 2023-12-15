СМИ: Аргентина хочет передать Украине два неисправных транспортных вертолета Ми-171

По данным портала Noticias Urbanas, Аргентина обсуждает с США возможность учета этих вертолетов в качестве первого платежа для приобретения истребителей F-16

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е. Об этом сообщил интернет-портал Noticias Urbanas.

По его данным, тема передачи вертолетов, которые южноамериканская страна закупила в 2011 году для снабжения полярных станций в Антарктиде и выполнения поисково-спасательных работ, обсуждалась во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Буэнос-Айрес для участия в церемонии инаугурации главы государства Хавьера Милея 10 декабря.

Как отмечает портал, вертолеты неисправны. По данным портала, Аргентина обсуждает с США возможность учета этих вертолетов в качестве первого платежа для приобретения истребителей F-16.

Посольство РФ в Аргентине заявило журналистам, что отслеживает сообщения в СМИ и соцсетях на эту тему. "Вместе с тем у посольства нет официальных сведений, подтверждающих эту информацию", - добавили в диппредставительстве.

В январе 2023 года глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что Венесуэла, Куба, Никарагуа и еще шесть государств Латинской Америки имеют российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине". Позднее президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что отказался по просьбе Вашингтона передать Киеву имеющиеся у республики вооружения российского и советского производства.