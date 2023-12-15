На Украине анонсировали возможное сокращение социальных расходов государства

Украинский вице-премьер Ирина Верещук отметила, что конфликт может продолжаться дольше, чем власти республики думали сначала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украинцам придется выживать в условиях возможного сокращения финансирования гуманитарной и социальной сферы. Об этом заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

"Война может продолжаться дольше, чем мы думали сначала. Ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги", - сказала она на Конгрессе региональных и местных властей при президенте Украины. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале чиновницы.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа информировала, что украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров. При этом, по ее словам, подобное сокращение расходов может стоить человеческих жизней.

Верховная рада приняла 9 ноября государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. Однако уже есть мнения, что в бюджет заложено больше поступлений, чем партнеры готовы предоставить. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, для покрытия дефицита Украине не будет хватать почти $10 млрд. В свою очередь министр финансов Сергей Марченко заявил, что желающих выделять деньги Украине среди западных стран становится все меньше и меньше, а Киеву все сложнее просить о новом финансировании. При этом глава ведомства выразил готовность проводить все необходимые реформы, лишь бы поддержка от Запада поступала своевременно и в полном объеме.