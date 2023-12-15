США согласились с Израилем в том, что его операции в Газе могут длиться еще месяцы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты обсуждали с израильской стороной переход от операций высокой интенсивности к тем, который они считают менее активными

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты согласны с Израилем в том, что его военные операции в секторе Газа могут продолжаться еще месяцы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы согласны с Израилем в том, что этот конфликт может продолжаться еще месяцы", - сказал он. Кирби добавил, что США обсуждали с израильской стороной переход "от операций высокой интенсивности к тем, который они считают менее интенсивными".

Представитель Белого дома напомнил, что этот вопрос поднимал во время поездки в Израиль помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Джейк говорил с ними о том, что важно подумать о переходе к другой фазе, когда операции будут более узконаправленными, более хирургически точными в плане масштаба и охвата", - сказал Кирби.