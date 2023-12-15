В Словакии заявили, что решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины переоценивают

Премьер-министр республики Роберт Фицо при этом отметил, что "Украина заслуживает европейскую перспективу"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Важность решения лидеров стран Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в сообщество переоценивают. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами после завершения саммита ЕС.

"Украина заслуживает европейскую перспективу, но принятое в четверг Европейским советом решение начать переговоры о ее вступлении в ЕС переоценивают", - сказал он. Премьер назвал это политическим жестом, который не повлияет на ситуацию в зоне конфликта на Украине.

Фицо напомнил, что Киев должен продемонстрировать соответствие критериям, которые предъявляются к кандидатам на вступление в ЕС. В обратном случае переговорный процесс замедлится или будет полностью прекращен, добавил глава правительства.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Когда Совет ЕС принимал решение по Украине, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний, хотя официально не воспользовался своим правом вето. Сам он распространил в соцсетях сообщение, в котором назвал решение о начале переговоров с Украиной плохим и подчеркнул, что "не хочет в нем участвовать".