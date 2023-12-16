США заявили об отсутствии свидетельств об умышленных ударах Израиля по журналистам

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что сотрудники СМИ должны иметь право свободно освещать конфликты по всему миру

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. США не располагают свидетельствами того, что Израиль при проведении операций в секторе Газа умышленно наносит удары по журналистам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Повторюсь, мы ежедневно находимся в контакте с нашими израильскими коллегами. У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что они умышленно целятся по журналистам", - заявил Кирби, отвечая на вопрос, касавшийся гибели фотографа катарского телеканал Al Jazeera.

Кирби подчеркнул, что американской администрации "не известны детали конкретно этого удара", но, по его словам, в Вашингтоне "не видели каких-либо указаний" на то, что Израиль "умышленно целится по журналистам, освещающим этот конфликт". "Журналисты должны иметь право свободно освещать конфликты по всему миру", - продолжил он, подчеркнув, что умышленное нанесение ударов по сотрудникам СМИ неприемлемо. "Мы продолжим придерживаться этого принципа", - отметил Кирби.

Ранее Al Jazeera сообщил, что число журналистов, погибших в секторе Газа с 7 октября, возросло до 89.