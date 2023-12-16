Посол Израиля в РФ заявил, что "новогоднего" перемирия в секторе Газа не будет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Новогоднее" перемирие между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа не предвидится, заявил ТАСС посол еврейского государства в России Александр Бен Цви. "Нет, не думаю [что перемирие будет]. Потому что у нас есть две задачи, о которых я всегда повторяю. Это уничтожение террористических структур ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Так что эти две задачи мы должны выполнить. К тому же ни мы, ни ХАМАС не празднуем Рождество в это время. Новый год наш тоже в сентябре. И вообще это не причина, чтобы прекратить какие-то военные операции", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли шанс на новогоднее или рождественское перемирие.

Дипломат в этой связи указал, что "если ХАМАС решит сложить оружие, вопросов не будет". "Но на данном этапе я не вижу, что этот момент приближается", - отметил Бен Цви.

Посол также обратил внимание на предпринимаемые с разных сторон попытки "привести к прекращению огня, а не перемирию". "Слово перемирие здесь абсолютно неправильно. Речь идет о прекращении огня или временном прекращении боевых действий. Но на данном этапе я этого не вижу", - заключил посол.