Сийярто заявил, что Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры ЕС с Украиной

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Венгрия наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о вступлении, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью журналу Mandiner.

"Европейский союз решил начать переговоры о вступлении с Украиной. Это принципиальное решение, которое не имеет никакого практического значения", - сказал глава МИД. "Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придется прибегнуть к инструменту жесткого вето", - подчеркнул он.