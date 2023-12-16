Салливан обсудил с Аббасом перспективы постконфликтной стабилизации в Газе

В заявлении, которое распространила пресс-служб Белого дома по итогам встречи, говорится, что помощник президента США "выразил глубочайшие соболезнования" в связи с гибелью палестинских граждан после 7 октября

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в Рамалле обсудил перспективы постконфликтной стабилизации в секторе Газа и роль палестинских властей в этом процессе. С таким заявлением выступил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Они, безусловно, говорили о Газе после конфликта и о вопросах управления", - сказал он. По данным Кирби, Салливан и Аббас также говорили "об обновленной и оживленной Палестинской национальной администрации" (ПНА) и о ее роли для будущего палестинцев. По словам сотрудника СНБ, на встрече велось "широкое обсуждение роли палестинских властей, того, какой она может и должна быть". Как добавил Кирби, Салливан и Аббас говорили о том, "что нужно сделать, чтобы ПНА считалась в большей степени заслуживающей доверия, аутентичной и подотчетной".

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи, говорится, что помощник президента США "выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью палестинского гражданского населения в Газе после 7 октября". "Он обсудил усилия США, направленные на увеличение объемов поставляемой палестинскому населению Газы жизненно важной гуманитарной помощи, и подчеркнул важность дополнительных мер защиты гражданских лиц, - говорится в документе. - Президент Аббас и Салливан обсудили усилия по укреплению стабильности на Западном берегу [реки Иордан], в том числе меры борьбы с терроризмом и подстрекательством и недавние шаги против насилия в отношении палестинцев со стороны экстремистски настроенных поселенцев".

Как следует из заявления, Салливан изложил взгляды президента США Джо Байдена на то, как сделать Ближний Восток "более мирным, интегрированным и процветающим", а также относительно "пути к решению" на основе принципа сосуществования двух государств.