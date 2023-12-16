В США заявили, что задают Израилю жесткие вопросы о необходимости точечных операций в Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что "идея перехода к различным этапам является общепринятой практикой среди вооруженных сил, проводящих операции такого рода"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан задал руководству Израиля жесткие вопросы, касающиеся необходимости перехода к операциям низкой интенсивности в секторе Газа. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя итоги визита Салливана в Израиль.

"Джейк, как он и поступал буквально с самого начала этого [конфликта], задавал жесткие вопросы, просил израильтян повысить степень, в которой они думают на перспективу и занимаются планированием <...>, проверяют собственные предположения, когда начинают размышлять тут о переходе [к следующему этапу операции в секторе Газа]", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, "идея перехода к различным этапам является, разумеется, общепринятой практикой среди вооруженных сил, проводящих операции такого рода". "И, думаю, имеется в целом согласие по поводу того, что переход к операциям меньшей интенсивности [в секторе Газа], безусловно, станет тут важным следующим шагом. Однако я не буду вдаваться в подробности того, как это будет выглядеть, каковы параметры, какие условия должны быть выполнены, чтобы перейти туда (к следующему этапу - прим. ТАСС), или каковы какие бы то ни было сроки, намечаемые израильтянами", - отметил Кирби.

Согласно изложенной им информации, диалог США и Израиля по вопросам такого рода, в том числе в ходе визита Салливана, был конструктивным. "Джейк чувствовал, что ему удалось провести некоторые конструктивные переговоры в Израиле с нашими партнерами насчет важности этого перехода", - утверждал сотрудник СНБ. Салливан находится в турне по Ближнему Востоку. В рамках этой поездки у него уже состоялись переговоры с руководством Израиля, Палестины и Саудовской Аравии.