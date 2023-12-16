Госдеп одобрил возможную продажу Японии ракет AMRAAM на $224 млн

Пентагон отметил, что сделка не повлияет на боеготовность США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Японии 120 авиационных ракет средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и сопутствующего оборудования на сумму $224 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Главным подрядчиком выступит компания Raytheon Technologies. Для реализации этой сделки в Японию не нужно будет направлять представителей американского правительства или подрядчика, уточнил Пентагон.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс о возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства. Оно заверило, что продажа ракет и оборудования Японии не навредит боеготовности США и "не изменит базовый военный баланс" в регионе.