Белый дом надеется, что КПП "Керем-Шалом" заработает в начале следующей недели

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон благодарен израильским властям за решение временно открыть этот контрольно-пропускной пункт

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" откроется для разгрузки гуманитарной помощи, предназначенной для населения сектора Газа, в начале следующей недели. Об этом в эфире телекомпании NBC сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни, в начале следующей недели, "Керем-Шалом" откроется для доставки грузов, а не только для проверок", - сказал он. По словам Кирби, Вашингтон благодарен израильским властям за решение временно открыть этот КПП. "Мы будем прорабатывать с ними в следующие дни условия открытия и точную дату", - добавил представитель Белого дома.

15 декабря канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что правительство одобрило временную разгрузку автотранспорта с гуманитарной помощью из Египта на контрольно-пропускном пункте "Керем-Шалом" со стороны сектора Газа вместо возвращения на КПП "Рафах" на египетской границе.