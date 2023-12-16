СМИ: в Киеве сотрудники военкоматов раздают повестки в ресторанах

По информации издания "Страна", рейды проходят при участии Службы безопасности Украины

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники военкоматов при поддержке Службы безопасности Украины (СБУ) проводят рейды в киевских ресторанах, во время которых раздают повестки. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По информации издания, минимум в четырех столичных ресторанах СБУ совместно с подразделениями МВД и миграционной службы проводит рейды, во время которых выдают повестки персоналу и гостям. "Проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. В то же время представители ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, бывшие военкоматы - прим. ТАСС) проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета", - приводит издание слова источника из СБУ.

Также издание сообщало о подобных рейдах в Кривом Роге, не приводя каких-либо подробностей.

Официально в СБУ рейды не комментировали.

Ранее сообщалось, что в последнее время на Украине сотрудники военкоматов совершают рейды на спортзалы и тренажерные клубы. Как отметило издание, в этой связи мужчины в Одессе отдают свои абонементы в спортклубы бесплатно.

Мобилизация на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы избежать отправления в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются новости о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.