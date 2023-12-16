Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о погранпунктах

Соответствующий закон подписал президент республики Александр Лукашенко

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия соглашения с Украиной, предусматривавшего упрощение пограничного контроля. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Закон прекращает действие межправительственного соглашения, которое было подписано в Киеве 14 декабря 1995 года. Оно предполагало упрощение и ускорение мероприятий пограничного контроля обеими сторонами. Также предусматривалось проведение пограничного оформления в пункте пропуска на сопредельной стороне, однако широкого применения на границе с Украиной эта норма не получила.

В заключении комиссии Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности отмечалось, что законопроект был подготовлен из-за нарушения украинской стороной условий соглашения, что, согласно ст. 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, дает право другой стороне договора ссылаться на такое нарушение как на основание для прекращения договора. Украинская сторона сообщила об одностороннем выходе из соглашения в конце февраля.

После того как Киев в начале 2022 года прекратил работу пунктов пропуска на белорусской границе, в Минске неоднократно заявляли о готовности со своей стороны обеспечить передвижение людей и транспорта через границу, протяженность которой составляет 1 084 км.

По данным белорусского Государственного пограничного комитета, в непосредственной близости от границы Украина сосредоточила 17 тыс. военнослужащих, ведет оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей.

По оценке погранкомитета, общая численность группировки Вооруженных сил Украины на белорусском направлении составляет до 120 тыс. военнослужащих. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство Госпогранкомитета заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной.