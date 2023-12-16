Белоруссия ратифицировала соглашение о признании ученых степеней в ЕАЭС

Документ, заключенный между Ереваном, Минском, Астаной, Бишкеком и Москвой, регулирует вопросы, связанные с взаимным признанием в рамках трудовой миграции документов об ученых степенях

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Соглашение, заключенное правительствами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, регулирует вопросы, связанные с взаимным признанием в рамках трудовой миграции документов об ученых степенях. В их числе документы об ученых степенях доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук, выданные на основании публичной защиты диссертации в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС.

Для проверки подлинности документов об ученых степенях обладатели ученой степени, работодатели и заинтересованные органы вправе направлять запросы в компетентные структуры и уполномоченные организации других стран ЕАЭС, а также использовать общедоступные информационные ресурсы.

Соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур государствами-членами, но не ранее даты вступления в силу протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 31 марта 2022 года. К настоящему времени этот протокол, направленный на устранение выявленных в правоприменительной практике пробелов в правовом регулировании, в силу не вступил. Минск и Москва завершили ратификацию документа в конце сентября и в конце декабря 2022 года соответственно.