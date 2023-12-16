СМИ: в ходе израильских атак на юге Ливана погибли двое бойцов "Хезболлах"

По информации Naharnet, израильская артиллерия открыла огонь по ливанской территории в ответ на нападения шиитских формирований на пограничные посты и механизированные патрули

БЕЙРУТ, 16 декабря. /ТАСС/. Беспилотники израильских ВВС нанесли в пятницу удары по базе шиитской милиции "Хезболлах" в районе Ярин на юге Ливана, в результате погибли двое бойцов и еще трое получили ранения. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по ливанской территории в ответ на нападения шиитских формирований на пограничные посты и механизированные патрули. Под обстрел попало 16 населенных пунктов на юге Ливана, среди мирных жителей есть пострадавшие, их численность уточняется.

Ранее шиитские бойцы выпустили управляемые ракеты и минометные снаряды по израильским позициям в Байяде, Рамиме, Ханите, Хонине и Штуле. Ракеты большого калибра Burkan были использованы для поражения командных пунктов в Джирдахе и Рагебе, а также штаба разведывательного батальона в Митате.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах", говорится, что "бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа". В нем утверждается, что "противник понес потери в результате прямых попаданий".