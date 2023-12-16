AP: США продлили дислоцирование авианосца Gerald Ford в Средиземном море

Решение Пентагона обусловлено нестабильностью в регионе в связи с ближневосточным конфликтом, сообщило издание

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился еще на несколько дней продлить дислоцирование авианосной ударной группы во главе с авианосцем Gerald Ford в восточной части Средиземного моря.

Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их данным, решение министра обороны обусловлено "нестабильностью в регионе, вызванной войной Израиля в Газе". Это уже третье продление срока дислоцирования авианосца в восточной части Средиземного моря, указывает издание. Оно напоминает, что изначально его должен был сменить авианосец Dwight Eisenhower, но 17 октября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о решении держать на Ближнем Востоке оба корабля.