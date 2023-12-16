СМИ: Мелони отговорила Орбана от вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС

По данным газеты Libero Quotidiano, премьер-министры Италии и Венгрии встретились до начала саммита Евросоюза в Брюсселе

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони смогла убедить венгерского коллегу Виктора Орбана отказаться от наложения вето на начало переговоров с Украиной о присоединении к Европейскому союзу. Об этом в пятницу сообщила газета Libero Quotidiano.

По ее информации, политики встретились до начала саммита ЕС в Брюсселе. В ходе встречи Орбан решил не препятствовать запуску переговорного процесса.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Когда Совет ЕС принимал решение по Украине, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний, хотя официально не воспользовался своим правом вето. Сам он распространил в соцсетях сообщение, в котором назвал решение о начале переговоров с Украиной плохим и подчеркнул, что "не хочет в нем участвовать".