В Чернигове, Черкасской области и подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области действует воздушная тревога

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Чернигове, Черкасской области и подконтрольном украинским силам городе Херсоне. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Ранее многочисленные взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области. Власти традиционно объясняют их работой средств ПВО.

Режим воздушной тревоги по состоянию на 02:25 мск действует в Киеве, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области.