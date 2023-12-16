Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на сумму $300 млн

В Пентагоне заявили, что могут оказывать содействие тайваньской стороне в закупках запчастей, разработке программного обеспечения, поставках и ремонте оборудования

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн. Об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

"Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова - прим. ТАСС) обратилось с просьбой оказания технической поддержки для автоматизированных систем управления и связи (Command, Control, Communications and Computers, C4 - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении ведомства. В Пентагоне также заявили о готовности оказывать содействие тайваньской стороне в закупках запчастей, поставках и ремонте оборудования, разработке программного обеспечения, инженерно-технической поддержке и обучении персонала.

Отмечается, что возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США, а также будет способствовать "поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Под аббревиатурой С4 подразумевается совокупность систем и технологий, применяемых разными родами войск для осуществления эффективного контроля, управления и связи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и направляет острову вооружения. Власти КНР ранее неоднократно требовали от США прекратить подобные поставки.