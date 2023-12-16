Посол Израиля заявил об отсутствии предпосылок для переговоров в Катаре по сектору Газа

Александр Бен Цви отметил, что военные действия сейчас продолжаются

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предпосылки для возобновления переговоров по сектору Газа в Катаре сейчас отсутствуют. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"На данном этапе все по-старому, никаких новостей нет. Я знаю, что различные стороны предпринимают какие-то попытки. Но до сих пор ни к каким успехам эти попытки не привели. На данном этапе я этого не вижу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о возможности возвращения к переговорам в Катаре до конца года, дипломат отметил: "Вы знаете, мы никогда не ставим какие-то определенные даты. Мы ранее доказали, что когда были какие-то конкретные предложения, то мы им следовали". "Таких конкретных предложений пока нет, - подчеркнул он. - А пока их не будет, нечего даже рассматривать. Так что военные действия сейчас продолжаются".